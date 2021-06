Ist der Sterne-Koch Christian Lohse (54) hart im Nehmen? In dem ProSieben-Format Die Alm wird er das ab dem 24. Juni unter anderem mit DSDS-Star Katharina Eisenblut, Ex-Bachelorette-Boy Ioannis Amanatidis (31) und Mirja du Mont (45) auf engstem Raum unter Beweis stellen. Oder etwa doch nicht? Von Glamour fehlt in der Almhütte der Promis nämlich jede Spur – eine Tatsache, die Christian Lohse zu schaffen machte: Promiflash verriet der prominente Koch, auf welche "Alm-Erfahrung er gern verzichtet hätte!

"Am meisten gestört hat mich an der ganzen Sache das Plumpsklo, da bin ich überhaupt kein Fan davon", gab Christian im Promiflash-Interview zu. "Das ist hygienisch halt auch hart an der Grenze", betonte der 54-Jährige. Doch die Toilettensituation war nicht das Einzige, womit der einstige Kitchen Impossible-Teilnehmer zu kämpfen hatte. Auch im Bett konnte er sich nicht sonderlich breit machen, denn Christian musste mit Matthias Schneider alias Hollywood Matze in einem Bett schlafen. "Nachts gab es schon mal den einen oder anderen Hieb", nahm Christian die Situation mit Humor.

Doch was ihm tatsächlich Kopfschmerzen bereitete, war die eiskalte Dusche, die die Bewohner zur Verfügung hatten. "Ich dusche ja gern bei gefühlten 37 Grad mit ganz viel Shampoo und Lotion", erklärte der Reality-TV-Teilnehmer. Auch sei er eigentlich kein Fan von Gemeinschaftsduschen, aber durch die "gute Community" hätten sich diese Bedenken in Luft aufgelöst, erzählte Christian.

Anzeige

ProSieben / Benjamin Kis Teilnehmer der "Die Alm"-Staffel 2021

Anzeige

Instagram / chefchristianlohse Christian Lohse

Anzeige

Instagram / chefchristianlohse Christian Lohse, Chefkoch

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de