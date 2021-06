Lange war es ruhig um Jan Ullrich (47). Noch vor knapp drei Jahren stand der Radrennfahrer mit negativen Schlagzeilen im Fokus der Öffentlichkeit. Betrunken randalierte der ehemalige Profisportler auf Til Schweigers (57) Anwesen auf Mallorca. Später behauptete eine Prostituierte auch noch, er habe sie im Alkohol- und Drogenrausch bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Es folgte ein Entzug, den Jan unter anderem antreten musste, um seine drei Kinder wiederzusehen. Doch wie geht es dem Sportstar inzwischen? Nun sprach er erstmals über seinen geplanten Neuanfang.

Wie RTL berichtet, meldete sich der 47-Jährige mit einem öffentlichen Auftritt in einem Bike-Zentrum in seiner Heimat zurück. "Ich hatte eine sehr schwere Phase. Die habe ich nun zum Glück hinter mich gebracht", gab sich Jan optimistisch. Der ehemalige Radsportler ist zu seinen Wurzeln zurückgekehrt und hat für die Zukunft sogar große Pläne. "Ich bin sehr froh, wieder in Merdingen zu sein. Ich habe richtig Lust, hier was aufzubauen", erzählte er und schwärmte weiter: "Das hier ist meine Heimat. Hier wurde meine Tochter geboren, hier habe ich meine Freunde."

Die Bewohner der Weinbaugemeinde in Baden-Württemberg blickten schon im Jahr 2019 optimistisch auf die Entwicklung des dreifachen Vaters. "Es sieht so aus, als hätte Jan seine Dämonen im Griff. Er macht einen guten, stabilen Eindruck", kommentierte damals eine Frau aus Merdigen.

