Ab jetzt ist Jan Ullrich (45) vorbestraft! Vor genau einem Jahr sorgte der ehemalige Radsportler für Furore. Aufgrund seines stark gestiegenen Drogen- und Alkoholkonsums wollte er eine Entzugsklinik in Frankfurt besuchen. Am Abend vor seiner Therapie feierte er aber in einem Hotel eine wilde Party, während der er eine Escort-Dame würgte – anschließend wurde er festgenommen. Jetzt wurde das Urteil in dem Fall gesprochen

Laut Bild stufte das Frankfurter Amtsgericht die Klage als "Fall einfacher Körperverletzung" ein und nicht, wie zuvor angenommen, als "versuchte Tötung". In der Urteilsbegründung heißt es: "Da die Intensität des Würgens durchgängig so schwach ausgeprägt war, dass sich das Leben der Geschädigten nicht einmal als potenziell gefährdet darstellte." Nun wurde Ullrich zu 180 Tagessätzen á 40 Euro verurteilt, was insgesamt 7.200 Euro entspricht.

In der Mitteilung des Gerichts wurden außerdem genaue Details über den Tathergang veröffentlicht. Unter anderem soll der 45-Jährige sein Geld zurückverlangt und die Frau angegriffen haben: "Als die Geschädigte sich in eine Ecke des Hotelzimmers flüchtete, griff der Angeklagte ihr mit einer Hand an den Hals und stieß sie mit dem Rücken gegen eine Wand. Dann würgte er sie beidhändig und schlug ihr mit der Faust gegen den Arm." Bei der der Prostituierten soll er sich bereits entschuldigt und ihr eine Entschädigung gezahlt haben.

Starpress/WENN.com Jan Ullrich auf Mallorca

Anzeige

Getty Images Jan Ullrich vor dem Gericht in Weinfelden 2015

Anzeige

Starpress/WENN.com Jan Ullrich auf Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de