Es ist bereits die zweite Absage! Während die Tenniswelt langsam, aber sicher von Sand auf Rasen umstellt, freuen sich die Fans vor allem auf das nächste Grand-Slam-Spektakel. Doch das Turnier auf dem heiligen Grün von Wimbledon muss in diesem Jahr auf einige Stars des Sports verzichten: Denn erst vor Kurzem hatte Rafael Nadal (35) seine Teilnahme in diesem Jahr abgesagt. Und jetzt folgte mit Dominic Thiem gleich der zweite Top-5-Spieler!

Wie sein Management in einem Statement mitteilte, habe sich der Österreicher eine Verletzung am Handgelenk zugezogen. Beim Rasen-Turnier auf Mallorca hatte Dominic sich beim Auftaktmatch verletzt und über ein Knacken im rechten Handgelenk berichtet. Der US-Open-Sieger müsse zunächst für fünf Wochen eine Schiene tragen und falle daher für die Wimbledon Championships aus. Auch weitere Auftritte seien in Gefahr, hieß es weiter.

Trösten kann der 27-Jährige sich aber womöglich anderweitig: In Sachen Liebe läuft es für Dominic zurzeit nämlich richtig rund! Im Januar war bekannt geworden, dass er mit der ehemaligen Let's Dance-Siegerin Lili Paul-Roncalli (23) liiert ist.

Anzeige

Getty Images Rafael Nadal bei den French Open 2021 in Paris

Anzeige

Instagram / domithiem Dominic Thiem, Tennisprofi

Anzeige

Instagram / domithiem Lili Paul-Roncalli und Dominic Thiem

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de