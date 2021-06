Endlich lässt Georgina Fleur (31) ihre Fans an ihrem Babyglück teilhaben! Lange hüllte sich die Reality-TV-Bekanntheit in Schweigen, als Gerüchte um eine Schwangerschaft die Runde machten. Doch seitdem sie die News im Mai offiziell bestätigt hat, hält sie ihre Community auf Instagram regelmäßig up to date. Dort berichtet die Influencerin zum Beispiel von ihren Schwangerschaftsbeschwerden, zeigt ihren wachsenden Bauch – und verrät, ob sie schon einen Namen für ihr ungeborenes Kind hat...

