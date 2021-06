Endlich gibt es genauere Einzelheiten zur Gästeliste für die Enthüllung von Prinzessin Dianas (✝36) Statue! Am 1. Juli hätte die Ex-Frau von Prinz Charles (72) ihren 60. Geburtstag gefeiert – ein Jubiläum, das ihre beiden Söhne mit einer besonderen Geste im Garten des Kensington Palastes feiern wollen. Harry (36) soll bereits in London gelandet sein – aber wer kommt eigentlich noch zur Zeremonie?

Wie Daily Mail berichtete, gab der Kensington Palast nach Harrys Ankunft am Londoner Flughafen Heathrow bekannt, dass auch einige Mitglieder aus Dianas Familie an der Veranstaltung teilnehmen werden. "Neben der engen Familie von Diana, Prinzessin von Wales, werden auch Mitglieder des Statuen-Komitees, der Bildhauer Ian Rank-Broadley und der Gartendesigner Pip Morrison anwesend sein", heißt es in der offiziellen Erklärung.

Die Anzahl der Gäste soll aufgrund der Corona-Beschränkungen allerdings drastisch reduziert worden sein, wie Mail Online berichtete. William (39) und Harry sollen ursprünglich geplant haben, rund einhundert Gäste einzuladen – darunter Dianas Freunde, Ex-Mitarbeiter und Unterstützer. Der Palast veröffentlichte im Vorhinein: "Die Prinzen hoffen, dass die Statue all jenen, die den Kensington Palast besuchen, helfen wird, über das Leben ihrer Mutter und ihr Vermächtnis nachzudenken."

Twitter / cspencer1508 Charles Spencer und Prinzessin Diana in jungen Jahren

Getty Images Lady Sarah McCorquodale, Schwester von Prinzessin Diana

Getty Images Charles Spencer und sein Neffe Prinz William, 1997

