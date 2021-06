Marvin Ventura schickte Katharina Eisenblut offenbar mit einem unguten Gefühl zur Reality-TV-Show Die Alm! Die Ex-DSDS-Kandidatin ist seit Donnerstag in dem ProSieben-Format in idyllischer Landschaft zu sehen. Während der Dreharbeiten für "Die Alm" lebte sie mit Ex on the Beach-Hottie Aaron Hundhausen unter einem Dach – der ist bekannt dafür, nichts anbrennen zu lassen und sich auch nicht vor Sex vor der Kamera zu zieren. Genau deshalb machte sich Kathis Freund große Sorgen!

"Ja, Marvin hatte extreme Angst vor Aaron, weil er ja schon mal durch Sexskandale im Fernsehen aufgefallen ist", plaudert die Musikerin jetzt nach Abschluss der Dreharbeiten in einem Gespräch mit Promiflash aus. Ihr Liebster sei "sehr, sehr eifersüchtig" und habe befürchtet, Aaron könnte ihr schöne Augen machen. Ob seine Sorgen begründet waren? "Ich glaube, egal was Aaron in der TV-Show zu mir sagen wird, das findet [Marvin] alles nicht gut", schätzt sie die Situation ein.

Katharina habe versucht, Marvin zu beruhigen und ihm versichert, dass sie sehr glücklich mit ihm sei. Wie sie im Interview erzählt, sei sie ohnehin nicht an ihrem "Die Alm"-Kollegen interessiert: "Aaron ist ein toller Kerl und ich finde ihn auch total süß und er sieht gut aus. Er ist ein hübscher und lustiger Kerl. Aber ich kann sagen: Nee, ist nicht mein Typ!"

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut im Mai 2021

Instagram / marvin.ventura.offiziell Marvin Ventura, Ex-DSDS-Kandidat

Instagram / mcaarons Aaron Hundhausen, Reality-TV-Star

