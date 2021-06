Oh, là, là – was für ein heißer Look! Bella Hadid (24) ist schon seit Längerem bekannt dafür, dass sie mit ihren Outfits gern mal aus der Masse hervorsticht. Ob in heißen Lederkombinationen, hautengen Kleidern oder ultraknappen Bikinis – die jüngere Schwester von Gigi Hadid (26) weiß ganz genau, wie sie ihre Fans um den kleinen Finger wickeln kann. So auch jetzt wieder: Bei einem Event tauchte Bella nun ohne BH auf!

Am Freitag war die 24-Jährige zu Gast bei einer Fashion Show in Paris. Für das Spektakel von Dior Men putzte sich die Beauty besonders lässig heraus. Zu einer coolen Hose in Schlangen-Optik und einer passenden Tasche kombinierte Bella ein simples, schwarzes Top. Doch das hatte es in sich: Denn dieses ach so einfache Oberteil war etwas durchsichtig und gab den perfekten Blick auf ihre Nippel frei. Ganz offensichtlich hatte Bella an diesem Tag keine Lust auf einen BH.

Das ist jedoch nicht das erste Mal, dass die Laufstegschönheit ihren Busen derart in Szene setzt. Erst im März hatte sich Bella ganz besonders ins Zeug gelegt, um ihren Fans einen hotten Schnappschuss auf Instagram bieten zu können. Mit einem frechen Underboob-Pic, auf dem sie über den Dächern New Yorks posiert, hatte sie ganz schön provoziert. "Bella, du bist so beeindruckend!", hatte ein Fan daraufhin kommentiert.

Instagram / bellahadid Bella Hadid, Model

KCS Presse / MEGA Collage: Bella Hadid, Model

Instagram / bellahadid Bella Hadid 2021 in New York

