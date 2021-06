Die Vorfreude könnte kaum größer sein! Anfang des Monats verkündete Lance Bass (42) die freudige Nachricht: Der einstige *NSYNC-Sänger und sein Ehemann Michael Turchin (34) erwarten Zwillinge – einen Jungen und ein Mädchen. Auf ihrer Reise zum Nachwuchs hatte das Paar einige Rückschläge einstecken müssen. Zahlreiche Befruchtungen schlugen fehl, eine Leihmutter erlitt im vergangenen Jahr sogar eine Fehlgeburt. Umso größer ist nun die Aufregung: Lance kann es kaum erwarten, Vater zu werden!

Im Interview mit HollywoodLife brachte der 42-Jährige seine Vorfreude zum Ausdruck. "Wir arbeiten schon eine ganze Weile daran und jetzt passiert es! Es fängt an, sich real anzufühlen!", schwärmte der Musiker und gab sich ungeduldig: "Ich kann einfach nicht mehr bis Oktober warten." Sich so lange in Schweigen zu hüllen, sei dem werdenden Vater zu schwergefallen. "Ich habe eine große Klappe. Es ist hart, Dinge für mich zu behalten und wir haben es jetzt vier Jahre versucht", gestand er. Entsprechend erleichtert sei er nun, über die Schwangerschaft sprechen zu können und die Unterstützung seines Umfelds zu genießen. Insbesondere nach den Höhen und Tiefen in der Vergangenheit sei das ein Geschenk.

Bei der Geburt seiner Babys will Lance unbedingt an der Seite der Leihmutter sein. "Das Gute ist, dass es Zwillinge sind, also wird es ein Kaiserschnitt", erzählte der einstige Boyband-Star. Die Entbindung sollte also nicht überraschend kommen. "Ich hoffe nur, sie kommen nicht zu früh. Ich muss dafür in einen anderen Staat fliegen", gab er allerdings zu bedenken.

Anzeige

Getty Images Lance Bass und Michael Turchin

Anzeige

Getty Images Michael Turchin und Lance Bass im August 2019

Anzeige

Getty Images Lance Bass im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de