Tara Tabitha (28) hat Eric Sindermanns (32) aufrichtiges Mitgefühl! Die Österreicherin hat bei Ex on the Beach mit Chris Grey geknutscht – bei der Ausstrahlung hörte sie nun, wie er über ihre Lippen lästerte. Die seien ihm einfach nicht natürlich genug. Tara selbst gab bereits zu, dass sie diese Aussage sehr getroffen habe. Ihr Ex Eric kann das sehr gut nachvollziehen, wie er im Promiflash-Interview verriet: Er hat eine ähnliche Erfahrung gemacht, die beinahe sein Sexleben ruiniert hätte.

Seine Freundin habe mal einen "abfälligen, lustig gemeinten Spruch" über seine Qualitäten als Liebhaber gemacht. "Leider löste sie damit eine psychische Blockade bei mir aus, und immer, wenn wir Sex hatten, machte ich mir besonders viel Druck und dann ging meistens gar nichts mehr", erinnerte er sich im Promiflash-Interview. Er wisse also genau, was solche Situationen bei Menschen anrichten können. "Ich finde das absolut nicht okay", stellte er klar.

Im Gegensatz zu Chris scheint Eric der Schmollmund von Tara sehr zu gefallen. "Ich fand bei ihr alles hervorragend", schwärmte er. Allerdings beruhte das nicht auf Gegenseitigkeit. Die Beauty ließ den DJ in der Show mehrfach abblitzen. Und trotzdem nimmt er sie jetzt in Schutz: "Ich mag es absolut nicht, wenn man so über Tara spricht."

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Anzeige

TVNOW Tara Tabitha und Chris Grey bei "Ex on the Beach"

Anzeige

TVNow Eric Sindermann, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Anzeige

TVNOW Tara und ihr Ex Eric in Folge sieben von "Ex on the Beach"

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Eric sich von einem lustig gemeinten Spruch so verunsichern lässt? Nee, ich bin echt baff. Ja, das ist auch irgendwie gemein. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de