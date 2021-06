Der neue Fast & Furious-Streifen hält eine große Überraschung parat! Vor ein paar Tagen feierte die neunte Folge des Kinohits ihre Premiere in den USA. Hierzulande läuft der langersehnte F9 erst Mitte Juli an – doch schon jetzt sickerte ein sehr interessantes Detail durch: Nach dem Abspann gibt es ein ganz besonderes Bonbon für die Filmfans. Eine Endcreditszene verspricht das Comeback einer totgeglaubten Figur.

+++Achtung, Spoiler!+++

In der finalen Szene von "Fast & Furious 9" sieht man, wie Shaw (Jason Statham, 53) in einer Lagerhalle mit einem Boxsack trainiert. In dem Sack ist allerdings kein Sand, sondern ein Mensch – und zwar ein blutüberströmter Mann, der darum bettelt, freigelassen zu werden. Im Tausch für seine Freiheit bietet er Shaw ein Laufwerk an – doch das ist bereits im Besitz des Söldners, wie dieser seinem fassungslosen Gefangenen verrät. Nach dem kurzen Austausch prügelt er weiter auf den Mann ein, bis ihn ein Klopfen an der Tür stoppen lässt. Beim Öffnen blickt Shaw dann ein sehr lebendiger Han (Sung Kang, 49) entgegen, den er in "Fast & Furious: Tokyo Drift" eigentlich getötet hatte.

Dann wird das Bild endgültig schwarz und die Kinobesucher werden mit der Frage zurücklassen, was jetzt wohl als Nächstes passiert. Bis ein zehnter Teil des erfolgreichen Franchises kommt, könnte es aber noch eine Weile dauern, wie Filmstar Tyrese Gibson (42) alias Roman Collider preisgab. Ihm zufolge können Fans erst 2023 mit einer Fortsetzung rechnen.

Anzeige

Getty Images Der Cast von "Fast & Furious 9" auf der Filmpremiere im Juni 2021

Anzeige

Getty Images Jason Statham bei der Premiere von "The Fate of the Furious" in New York

Anzeige

Getty Images Sung Kang bei der "Fast & Furious 9"-Premiere im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de