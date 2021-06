Darauf haben die Fans von Kaia Gerber (19) und Jacob Elordi (24) schon sehnsüchtig gewartet! Die schöne Tochter von Laufsteg-Legende Cindy Crawford (55) und der Netflix-Hottie daten sich zwar schon seit einigen Monaten, wie zahlreiche Paparazzi-Schnappschüsse belegen – dennoch hängen sie ihre Liebe nicht an die große Glocke. Auch auf Social Media hielten die Turteltauben sich abgesehen von einem halbherzigen Posting immer zurück – bis jetzt: Kaia hat ihre Beziehung mit Jacob im Netz nun endlich offiziell gemacht!

Für ihr Liebes-Outing wählte das Model einen ganz besonderen Anlass: Jacobs Geburtstag! Via Instagram veröffentlichte Kaia ein superheißes Foto von ihrem Freund, das sie sicherlich selbst geschossen hat – und das übrigens auch das allererste Bild von ihm in ihrem Feed ist. Der The Kissing Booth-Star posiert hier oberkörperfrei im Bett und schaut mit einem sexy Schlafzimmerblick in die Kamera. Dazu schrieb seine Partnerin: "Happy Birthday, Liebster". Deutlicher geht's wohl nicht!

Jacob hat zwar noch nicht auf den Beitrag seiner Freundin reagiert – aber ihre Fans rasten in den Kommentaren dennoch total aus: "Ich hab's mir ja schon gedacht, aber ich freue mich sehr für euch!", jubelt eine Abonnentin. "Mist, er ist wirklich vom Markt", witzelt eine weitere. Wir findet ihr Kaias Posting für Jacob? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / kaiagerber Jacob Elordi, Netflix-Star

Anzeige

Instagram / kaiagerber Jacob Elordi und Kaia Gerber

Anzeige

MEGA Kaia Gerber und Jacob Elordi in Los Feliz im April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de