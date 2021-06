Eine Liaison könnte schwere Folgen haben! Till (Constantin Lücke, 41) hat es bei Unter uns in Sachen Liebe aktuell eher schwer. Der PR-Berater führte eine Scheinehe mit seiner Ex Ute (Isabell Hertel) und verliebte sich erneut in sie. Das Problem: Utes Herz gehört einem anderen und Till geht weiter solo durchs Leben. Jetzt deutet sich aber an, dass er sich auf ein feuriges Liebesabenteuer mit einer Kundin der Konditorei Weigel einlässt. Die noch unbekannte Verführerin wird von Sarah Maria Besgen (41) gespielt.

Ob sich Till tatsächlich auf ein Techtelmechtel mit Esther Guth einlässt? Die hübsche Brünette verdreht ihm in den kommenden Folgen zumindest ordentlich den Kopf. Schauspielerin Sarah hat es beim Dreh offenbar total genossen, die Femme fatale zu geben. "Die Rolle der Esther Guth zu spielen, hat großen Spaß gemacht, denn sie weiß sehr genau, was sie will und das nimmt sie sich auch. Sie hat Humor, ist abenteuerlustig und neugierig", erzählte die Das Traumschiff-Darstellerin gegenüber PicturePuzzleMedien. Im Vergleich zu ihrem TV-Charakter sei sie in Bezug auf Männer aber etwas schüchtern und freue sich über den ersten Schritt ihres Gegenübers.

Sollte sich zwischen Till und Esther tatsächlich mehr entwickeln, wäre es nicht das erste Mal, dass ihre Darsteller ein Pärchen spielen. Schon für eine "Rosamunde Pilcher"-Verfilmung standen die beiden bereits zusammen vor der Kamera und übten sich in Romantik. "Das Wiedersehen war sehr herzlich. Wir hatten einen fröhlichen und tollen Drehtag zusammen." Der 41-Jährige teaserte die Serie an: "Wir lernen uns in der Konditorei Weigel kennen. Aus einem Flirt entsteht ein schöner gemeinsamer Tag, der mit einer Überraschung endet!"

TVNow/ Stefan Behrens Schauspielerin Sarah Maria Besgen

TVNow/ Stefan Behrens Constantin Lücke und Sarah Maria Besgen als Till und Esther bei "Unter uns"

Ot,Ibrahim Sarah Maria Besgen 2015 in Hamburg

