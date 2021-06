Ist Evanthia Benetatou (29) inzwischen etwa schon Mutter geworden? Seit Monaten fiebern die Fans während der Schwangerschaft der ehemaligen Bachelor-Kandidatin mit. Mittlerweile befindet sich die Reality-TV-Bekanntheit bereits in der 40. Woche und die Geburt ihres ersten Kindes steht quasi schon vor der Tür – oder fand die Entbindung vielleicht sogar schon statt und Eva hält in diesem Moment ihren kleinen Spross bereits überglücklich in den Armen?

Seit vergangenen Freitag herrscht auf dem Instagram-Profil der Influencerin verdächtige Funkstille – dabei hatte Eva ihre Community zuletzt doch regelmäßig über ihren Zustand auf dem Laufenden gehalten. Vor wenigen Tagen fragte die 29-Jährige sogar noch nach Ratschlägen bei den Mamis unter ihren Followern, wie sie ihre Wehentätigkeit fördern könne – immerhin habe sie schon ein erstes Ziehen im Unterleib verspürt und ihr Sohnemann mache sich vielleicht auf den Weg.

Die leichten Schmerzen in Evas Babybäuchlein könnten aber auch vom Stress der vergangenen Tage gekommen sein. So zog die einstige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin hochschwanger in ihr neues Zuhause. Dort richtete sie auch schon das Kinderzimmer für ihren kleinen Prinzen ein.

Sahar Ranjbar Evanthia Benetatou

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Influencerin

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Influencerin

