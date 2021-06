Kimberley Walsh (39) hat ihren Sohn zur Welt gebracht – ihr privates Glück hat die Sängerin allerdings erst mal für sich behalten! Die Girls Aloud-Bekanntheit und ihr Mann Justin Scott hatten im Dezember vergangenen Jahres bekannt gegeben, dass ihre Familie Verstärkung bekommt: Baby Nummer drei ist unterwegs. Nun hat der Nachwuchs von Kimberley und Justins offenbar das Licht der Welt erblickt – allerdings schon vor rund einem Monat!

Wie The Sun berichtet, erfreue sich Kimberley schon eine ganze Weile an ihrem Dasein als Dreifach-Mama. Ihr Sohnemann sei nämlich schon am 28. Mai im St. Mary's Krankenhaus in London geboren worden – die Geburt sei ohne Komplikationen verlaufen. Ihr Wonneproppen habe bei seiner "Ankunft" fast 3.300 Gramm gewogen – und auch den Namen des Kleinen verrieten die stolzen Eltern: Ihr Sohnemann heißt Nathan.

Generell hielt sich die Blondine mit privaten Details zu ihrer Schwangerschaft eher bedeckt – dementsprechend waren auch Aufnahmen von ihrem Babybauch eine absolute Rarität. Wann das Model also Fotos von ihrem neuen Familienmitglied teilen wird, bleibt abzuwarten.

Instagram / kimberleywalshofficial Kimberley Walsh, Sängerin

Getty Images Justin Scott und Kimberley Walsh in London, 2017

Instagram / kimberleywalshofficial Kimberley Walsh und ihre Söhne Bobby und Cole im Dezember 2020

