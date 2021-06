Für Oksana Kolenitchenko (33) beginnt ein neues Kapitel. Vor drei Jahren hat die Goodbye Deutschland-Bekanntheit alle Zelte abgebrochen und ist mit ihrem Mann Daniel und den beiden Kids Milan (6) und Arielle (4) in die USA ausgewandert. Nun wird die Familie ihrer Wahl-Heimat jedoch wieder den Rücken kehren und zum Schutz ihrer Kinder Amerika wieder verlassen. Doch was steht für die Blondine nun als Nächstes auf der Agenda? Im Promiflash-Interview sprach Oksana über ihre Zukunftspläne.

Beruflich hat sich die 33-Jährige Einiges vorgenommen. Ihr Nachtklub soll nicht das einzige Standbein sein. "Wir behalten die 'Next Door Lounge' und werden auch in Zukunft neue Projekte fürs TV drehen", berichtete Oksana im Gespräch mit Promiflash. Nebenher will sie ihre Beauty Kollektion erweitern, sich weiter um ihren Onlineshop kümmern und zudem den frisch gestarteten YouTube-Kanal ausbauen. "Es ist also eine Menge zu tun, egal, an welchem Ort wir sind", ist sich die einstige DSDS-Kandidatin sicher.

Trotz allem wünscht sich die zweifache Mutter allerdings eines: "Ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen weniger Sorgen, etwas mehr Stabilität im Leben." Dabei betonte Oksana auch den Wunsch, nach den vergangenen Monaten die Kraft zu haben, die eigenen Träume zu verwirklichen und das Leben wieder richtig zu genießen.

Anzeige

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko mit ihrer Familie

Anzeige

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko im Januar 2021

Anzeige

Instagram / oksana_kolenitchenko Oksana Kolenitchenko mit ihrem Mann Daniel und den zwei Kids

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de