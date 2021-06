Romeo Beckham (18) und seine Freundin Mia Regan feierten jüngst eine kleine Premiere als Pärchen! Seit mehr als zwei Jahren ist der Sohn von David (46) und Victoria Beckham (47) nun schon mit seiner Liebsten zusammen. Während die Turteltauben ihre Fans über ihre Social-Media-Kanäle regelmäßig mit neuen zuckersüßen Schnappschüssen versorgen, zeigten die beiden sich bisher noch nie gemeinsam bei einer öffentlichen Veranstaltung – bis jetzt: Jüngst besuchten die zwei zusammen ein Event und gaben so ihr öffentliches Debüt als Paar.

Am Montag besuchten der 18-Jährige und seine Freundin gemeinsam das Wimbledon-Turnier und posierten bei der Gelegenheit erstmals als Paar für die Fotografen. Auf den Bildern, die DailyMail vorliegen, lächeln die beiden Teenager freundlich in die Kameralinsen, während sie mit ihren stylishen Outfits überzeugen. Später veröffentlichte das Patenkind von Elton John (74) zudem ein kurzes Video auf seinem Instagram-Account, auf dem er sich an seine hübsche Begleitung kuschelt.

Bei der Auswahl dieser modischen Kombination aus rosafarbenem Chiffon-Shirt und grüner Hose war das aufstrebende Model von Romeos Designer-Mutter Victoria unterstützt worden. Im vergangenen Monat hatte die 47-Jährige einige Reihe von lustigen Schnappschüssen von ihrem Sohn und seiner Freundin in ihrer Story gepostet, auf dem Mia eben jenes Ensemble trug. Während die 18-Jährige Spaß zu haben schien, konnte Romeo seine Langeweile bei dem Einkaufsbummel nicht verbergen.

Instagram / romeobeckham Mia Regan und Romeo Beckham, 2021

Instagram / mimimoocher Romeo Beckham und seine Freundin Mia Regan im Juni 2021

Instagram / mimimoocher Mia Regan und Romeo Beckham im Juni 2021

