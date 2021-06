Star-Alarm bei The Voice of Germany! Auch in diesem Jahr haben engagierte Nachwuchsmusiker wieder die Chance, es nach ganz oben zu schaffen: Die elfte Staffel der beliebten Castingshow steht in den Startlöchern. Voraussichtlich ab Herbst werden die neuen Episoden ausgestrahlt. Die Dreharbeiten haben jedoch schon begonnen – und bei den Blind Auditions trat neben zahlreichen Talenten auch ein Megastar vor die berühmten Drehstühle der Juroren!

Wie Bild berichtet, fanden am Wochenende die ersten Blind Auditions der kommenden Staffel statt. Erstmals musste sich die neue Jury um Sarah Connor (41) und Johannes Oerding (39) beweisen – und wurde dabei glatt hinters Licht geführt: Denn kein Geringerer als James Blunt (47) performte als Überraschungsgast seinen Hit "Goodbye My Lover" live im Studio! Alle vier Coaches buzzerten natürlich für den Briten.

Doch der mehrfache BRIT-Award-Sieger war nicht das einzige bekannte Gesicht auf der Bühne: Wie ein Insider Promiflash berichtet, trat auch Mathea (22) in den Blind Auditions auf. Die ehemalige Kandidatin von 2016 überraschte ein Talent, das wiederum ihren Song vor den Coaches darbot.

Anzeige

Getty Images James Blunt bei den Logie Awards 2017 in Melbourne

Anzeige

Instagram / nicosantosofficial Die Jury und die Moderatoren von "The Voice of Germany"

Anzeige

Instagram / matheamathea Mathea, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de