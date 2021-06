Irina Schlauch stellt sich einem großen Abenteuer – und das im TV! Aktuell können die Zuschauer nämlich die Liebessuche der Kölnerin bei TVNOW verfolgen: Die Kölnerin ist die allererste Princess Charming – und sucht im Rahmen der lesbischen Kuppelshow auf der griechischen Insel Kreta nach ihrer Mrs. Right. Aber wie kam Irina eigentlich auf die Idee, ihre Liebe vor laufenden Kameras zu suchen? Jetzt erklärte sie es...

In Amira Pochers (28) Podcast "Hey Amira" betonte Irina, dass sie ein Prince Charming-Fan der ersten Stunde sei. "Ich habe das Format gefeiert, mich hat das richtig mitgerissen – auch emotional", schwärmte die Rechtsanwältin und erklärte: "Es gab Szenen, da habe ich einfach geweint, weil ich es emotional so berührend fand. Und ich fand es so schon, wie natürlich mit dem Thema Homosexualität umgegangen wurde." Als dann bekannt gegeben wurde, dass es "Princess Charming" geben wird, habe Irina unbedingt ein Teil davon sein wollen.

Aber die Liebessuche vor laufenden Kameras habe Irina zunächst durchaus auch verunsichert. "Am Anfang ist es erst mal ungewohnt und man muss sich darauf einstellen, dass da die ganze Zeit auch Leute um dich herum sind und eine Kamera", teilte sie ihre Erfahrungen. Mit der Zeit sei es ihr dann aber leichter gefallen.

TVNOW / René Lohse Irina Schlauch, die erste "Princess Charming"

TVNOW Irina Schlauch, Princess Charming 2021

TVNOW / René Lohse Irina Schlauch, Princess Charming 2021

