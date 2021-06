Vor knapp einer Woche brach Britney Spears (39) ihr Schweigen und machte vor Gericht im Kampf gegen die Vormundschaft ihres Vaters Jamie (68) eine umfassende Aussage. Dabei enthüllte die Musikerin schockierende Details: Als alleiniger Vormund habe ihr Vater nicht nur ihre Verhütung kontrolliert, sondern sie unter anderem auch gegen ihren Willen in Kliniken gesteckt. Deutlich formulierte die Sängerin, ihn und das zugehörige Management hinter Gittern sehen zu wollen. Nach den schweren Anschuldigungen wurde Jamie nun erstmals gesichtet.

Neue Aufnahmen zeigen den 68-Jährigen auf einem Parkplatz. Derzeit lebt Jamie in einem Wohnwagen, der im Randgebiet der Heimatstadt seiner Tochter geparkt ist. Am vergangenen Montag wurde er hier zum ersten Mal nach Britneys Aussage gesehen. In legeren Klamotten in Grautönen und in Sandalen schlenderte der Ex-Mann von Lynne Spears über die Straße, um Besorgungen in Kentwood zu machen.

Ganz anders als ihr Vater genießt Britney im Moment ihre Zeit auf Hawaii. Gemeinsam mit ihrem Freund Sam Asghari (27) reiste die 39-Jährige nach ihrer Aussage vor Gericht auf die Pazifikinsel. Dort lassen die Künstlerin und der Personal Trainer nun ihre Seelen baumeln und strahlen beim Sonnenbaden um die Wette.

Jamie und Britney Spears in Calabasas, April 2013

Jamie Spears im Juni 2008

Britney Spears und Sam Asghari im November 2018

