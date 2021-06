In nur wenigen Tagen geht eine neue Kuppelshow an den Start: Mein Date, mein bester Freund & ich! In dieser Datingsendung bekommen acht Single-Frauen tatkräftige Unterstützung von ihren besten Freunden. Unter anderem versucht auch die ehemalige Love Island-Beauty Chethrin Schulze (29) erneut ihr Glück, im TV die Liebe zu finden. Doch wie muss der perfekte Mann für sie aussehen? Promiflash hat da mal bei Chethrin nachgehakt...

Klare Vorstellungen von ihrem Mr. Right hat die 29-Jährige allemal. Mit einem Jasager kann die Beauty nicht wirklich viel anfangen – ihr Gegenstück sollte schon dominant sein. "Ich bin eben eine sehr selbstbewusste Frau und brauche jemanden an meiner Seite, der sich durchsetzen kann und nicht nur nach meiner Nase tanzt", erklärt sie offen gegenüber Promiflash. Sie sei einfach "ziemlich schnell von Männern gelangweilt", weil die meistens eben immer täten, was sie wolle.

Doch warum macht Chethrin überhaupt wieder bei einem Kuppelformat mit? "Um ehrlich zu sein, hat mich unter anderem Corona dazu gebracht, noch mal an einer Datingshow teilzunehmen und auch das Konzept des Formats", erzählt sie im Promiflash-Interview. Vor allem, dass ihr BFF Patrick sie unterstützt, kommt der Influencerin entgegen: "Vier Augen und Ohren sehen und hören besser als zwei."

"Mein Date, mein bester Freund & Ich" – ab 5. Juli 2021, immer montags, um 20:15 Uhr in SAT.1.

SAT.1/Richard Hübner "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidaten Chethrin Schulze und Patrick

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, TV-Sternchen

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

