Seit ihrer Hochzeit mit dem spanischen Thronfolger König Felipe VI. (53) im Jahr 2004 gilt Königin Letizia (48) als echte Stilikone des Königshauses. Der zweifachen Mutter steht einfach alles – egal, ob sie bei Events in einer Rock-Blusen-Kombi erscheint und damit eine Tradition bricht oder ob sie in Hose und Hemd an der Firmung ihrer Tochter teilnimmt. Mit ihrem Händchen für Mode zieht die royale Dame regelmäßig alle Blicke auf sich. Jüngst begeisterte die Königin von Spanien in einem coolen Leoparden-Look.

Wie Hello! am Dienstag berichtete, besuchte die Mutter von Prinzessin Sofía (14) am Montag das Gipfeltreffen zum Thema Sehbehinderung in Madrid. Dabei trug die Monarchin eine stylishe Kombination aus einer Bluse und einem dazu passenden Midirock mit Leopardenmuster. Das Ensemble stammt aus der Designer-Kollektion der ehemaligen Spice Girls-Sängerin Victoria Beckham (47). Für einen Spritzer Farbe sorgten bei dem sonst eintönigen Look die knallroten Stöckelschuhe, die Königin Letizia gekonnt in Szene setzte.

Zuletzt hatte die Ehefrau von König Felipe VI. in einem schicken Blazer mit schwarz-weißem Karo-Muster überzeugt. Im März hatte die ehemalige Journalistin in diesem schicken Outfit die Verleihung der Auszeichnungen der Stiftung Prinzessin von Girona in Toledo besucht. Damals kombinierte die Monarchin den Blazer bravourös mit einer schwarzen, knöchellangen Hose und passenden Pumps.

Getty Images Königin Letizia von Spanien im Juni 2021

Getty Images Königin Letizia von Spanien im Juni 2021

MEGA Königin Letizia von Spanien

