Heidi Klum (48) sorgte am Dienstagabend für goldenes Konfetti – und viele Freudentränen. Die Jurorin ist hierzulande wahrscheinlich hauptsächlich als Laufstegschönheit und Host der Sendung Germany's next Topmodel bekannt. Doch die Entertainerin sitzt neben ihrem weiteren Juroren-Job bei Queen of Drags auch noch in der US-Castingshow America's Got Talent in der Jury. Dort drückte sie in der vergangenen Folge tatsächlich den berühmten goldenen Buzzer!

Nach einem Auftritt der Magierin Léa Kyle stand Heidi auf und schlug förmlich ihre beiden Hände auf den goldenen Button. Dieser ließ lauter Konfetti auf die Bühne regnen – und sicherte der Teilnehmerin somit direkt ein Ticket für die Liveshows der Sendung. Darin geht es schlussendlich um den Sieg und das Preisgeld in Höhe von einer Million Dollar. Dass ausgerechnet Heidi die Performance von Léa so gut fand, überraschte wohl kaum: Schließlich wechselte die junge Kandidatin in ihrem Auftritt viele Male wie magisch ihr Outfit: Ständig kamen quasi aus dem Nichts neue Sachen, die sie in ca. einer Sekunde plötzlich anhatte. Die Fashion-Ikone Heidi, die jahrelang als Model gearbeitet hatte, war davon sichtlich verblüfft.

Dass der goldene Buzzer nur sehr selten gedrückt wird, versteht sich wohl von allein. Umso größer war daher die Freude der jungen Kandidatin Léa, die vor ihrer Performance noch erklärt hatte: "Ich hoffe, meine Teilnahme hier verändert mein Leben." Scheint so, als wäre der erste Schritt in Richtung Veränderung geschafft.

Anzeige

Instagram / leakylemagician "America's Got Talent"-Teilnehmerin Léa Kyle

Anzeige

Getty Images Heidi Klum, 2019

Anzeige

Instagram / leakylemagician "America's Got Talent"-Teilnehmerin Léa Kyle

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de