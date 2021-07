Lauren Goodger (34) freut sich schon total auf ihren Nachwuchs! Im Januar hatten die ehemalige "The Only Way Is Essex"-Darstellerin und ihr Liebster Charles Drury bekannt gegeben, dass sie Nachwuchs erwarten. Auch das Geschlecht haben die zwei Turteltauben bereits verraten: Sie bekommen ein Mädchen! Wenige Wochen vor der Geburt verbrachte das Paar noch ein paar entspannte Tage in einem Hotel: Jetzt postete Lauren ein süßes Erinnerungsfoto von dem Aufenthalt – und präsentierte dabei noch einmal ihren XXL-Babybauch.

Auf ihrem Instagram-Account postete die 34-Jährige einen Schnappschuss mit ihrem Partner, auf dem sie ihr Bäuchlein in einem schwarzen Kleid in Szene setzt. Liebevoll umfasst Charles auf dem Bild die Körpermitte der einstigen Celebrity Big Brother-Teilnehmerin. "Wir schaffen wunderschöne Erinnerungen, bevor das kleine Mädchen da ist", notierte Lauren unter dem Beitrag. Auch bei den Fans kommt das Pärchenfoto super an. "Wow! Das ist das schönste Bild von euch", lautete nur einer der vielen begeisterten Kommentare.

Über die bevorstehende Entbindung hatte sich die Britin bereits im März Gedanken gemacht. "Ich habe über eine Wassergeburt nachgedacht", hatte sie damals in ihrer Instagram-Story erklärt. Angeblich soll sich Lauren sogar schon mit anderen Müttern getroffen haben, um mit ihnen über deren diesbezügliche Erlebnisse zu sprechen.

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, Reality-TV-Star

Instagram / laurengoodger Charles Drury und Lauren Goodger im Juni 2021

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury im Juni 2021

