Es war ein richtiges Mammutprojekt! Zu Ehren ihrer verstorbenen Mutter Prinzessin Diana (✝36) gaben ihre Söhne Prinz William (39) und Prinz Harry (36) 2019 eine Statue in Auftrag. Diese Skulptur wird am 1. Juli – dem 60. Geburtstag von Lady Di – in London enthüllt. Sie steht im neugestalteten Sunken Garden im Kensington Palast, dem Wohnsitz von William, seiner Frau Herzogin Kate (39) und ihren drei Kindern. Zudem war der Garten einer von Dianas Lieblingsorte. Stolze 1.000 Stunden hat es wohl gedauert, bis das Gartenidyll zur heutigen Ehrung fertig war.

Das verriet nun der Designer Pip Morrison gegenüber Us Weekly. Er und sein Team hätten bei der Neugestaltung des Sunken Garden sehr sorgfältig gearbeitet, um sicherzustellen, dass das neue Layout- und Bepflanzungskonzept mit der Statue harmoniert. "[Wir] wollten einen friedlichen Ort für die Menschen schaffen, die den Kensington Palast besuchen, um der Prinzessin zu gedenken", erklärt der Landschaftsgestalter weiter. Besonderer Blickfang sind die unzähligen Lieblingsblumen Dianas: Vergissmeinnicht. Insgesamt habe es 1.000 Stunden gekostet, das Fleckchen Grün so zu perfektionieren.

Die beiden zerstrittenen Söhne von Lady Di betonten im August 2020 in einem gemeinsamen Statement, dass sie mit der Statue den fortwährenden positiven Einfluss ihrer geliebten Mutter würdigen wollen: "Wir hoffen, dass die Statue all jenen, die den Kensington Palast besuchen, helfen wird, innezuhalten und ihr Leben und ihr Vermächtnis auf sich wirken zu lassen."

REX FEATURES LTD. / ActionPress Prinz Charles und Prinzessin Diana mit Prinz William (links) und Prinz Harry (rechts), 1987

Getty Images Der Sunken Garden im Kensington Palast, der Standort der Diana-Statue

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im November 2018 in London

