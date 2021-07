Und wieder einmal sind alle Augen gespannt auf Prinz Harry (36) und Prinz William (39) gerichtet. Am Donnerstag wurde zu Ehren ihres 60. Geburtstags eine Statue von Prinzessin Diana (✝36) im sogenannten Sunken Garden beim Kensington Palast enthüllt. Zugegen waren natürlich auch Lady Dis Söhne, die bekanntlich gerade keine gute Beziehung zueinander haben sollen. Nachdem bereits die ersten Bilder der Brüder vom Event aufgetaucht waren, ist nun die Frage: Was haben Harry und William miteinander gesprochen?

Wie The Sun berichtete, hat ein Lippenleser die Antwort darauf – John Cassidy meint zu wissen, worüber die beiden geplaudert haben. Laut dessen Analyse soll William zum Mann von Herzogin Meghan (39) gesagt haben: "Großartig, nicht wahr? Ein erstaunlicher kleiner Ort." Harrys Antwort auf den kurzen Small Talk bleibt aber unklar.

Die Brüder waren nicht die einzigen royalen Gäste, die an der Veranstaltung teilnahmen. So waren auch Dianas Geschwister Lady Sarah McCorquodale (66), Lady Jane Fellowes (64) und Charles Spencer (57). Letzterer ist sich anscheinend sicher, dass das Event genau nach Dianas Vorstellungen abgelaufen ist. Charles soll laut Cassidy nach der Enthüllung zum Gatten von Herzogin Kate (39) gesagt haben: "So hätte sie [Diana] es gewollt."

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry enthüllen die Diana-Statue

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry vor der Diana-Statue

Anzeige

Getty Images Charles Spencer, 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de