Die Betten bei Die Alm bleiben nicht lange kalt! Nachdem in der ersten Folge des Kultformats niemand der zehn Kandidaten die Sendung verlassen musste, gab es in der zweiten gleich drei Bewohner, die ihre Koffer packen mussten: TV-Koch Christian Lohse (54) verließ die Alm aus gesundheitlichen Gründen. YouTuber Hollywood Matze wurde gemäß den Regeln von der Konkurrenz rausgewählt und DSDS-Sternchen Katharina Eisenblut machte freiwillig die Biege. Doch für Nachschub ist gesorgt: Kommende Woche ziehen gleich zwei neue Promis ein.

Das war schon in der kurzen Vorschau am Donnerstagabend zu sehen. Eddy Kante, der ehemalige Bodyguard von Udo Lindenberg (75), soll die Truppe aufmischen und zeigt sich bei seinem Alm-Debüt nicht unbedingt von seiner Schokoladenseite. Offenbar gerät er direkt mit ein paar der anderen Kandidaten aneinander. Er selbst scheint dem TV-Abenteuer recht entspannt entgegenzublicken. Im Interview mit ProSieben erklärte er: "Ich denke immer, ich habe eigentlich schon alles gemacht und gesehen, aber vielleicht komme ich auf der Alm an meine Grenzen."

Außerdem wird Influencerin Paris Herms eines der leeren Betten belegen. Sie ist im Netz als Real-Life-Barbie bekannt und hat sich schon so manche Beauty-OP gegönnt. Ihr Äußeres ist ihr dementsprechend auch sehr wichtig. Klar, dass sie da Bammel vor dem Almleben hat. "Das wird für mich ein richtiger, kleiner Kulturschock: Ich war noch nie in den Bergen und schon gar nicht auf einem Bauernhof mit Tieren."

Anzeige

ProSieben / Benjamin Kis Teilnehmer der "Die Alm"-Staffel 2021

Anzeige

ProSieben/Benjamin Kis Eddy Kante, Kandidat bei "Die Alm"

Anzeige

ProSieben/Benjamin Kis "Die Alm"-Kandidatin Paris Herms

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de