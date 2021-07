Vanessa schafft endlich Klarheit! Die diesjährige Ex on the Beach-Kandidatin verdrehte so einigen Männern in der Villa den Kopf – so auch dem Tattooliebhaber Diogo Almeida. Während der Show erklärte der Womanizer sogar, dass er sich etwas Ernstes mit ihr vorstellen könne. Doch die Beauty ließ ihn abblitzen. Oder etwa doch nicht? Denn vor Kurzem wurden die zwei turtelnd in Köln gesichtet. Gegenüber Promiflash verriet Vanessa nun, was da wirklich zwischen den beiden läuft!

Die Reality-Sternchen haben sich nach den Dreharbeiten weiter kennengelernt und gemerkt: "Diogo und ich haben denselben Humor und sind auf einer Wellenlänge. Wir verstehen uns einfach blind. Mal schauen, was daraus wird", erzählte Vanessa ehrlich im Promiflash-Interview. Die intensiven Küsse dienten aber wohl einzig und allein dem "Kennenlernen", denn ein Paar sind Diogo und die Beauty trotzdem nicht.

"Ich bin noch Single und warte auf meinen Traummann. Wer weiß, vielleicht finde ich ihn ja bald? Das wäre auf jeden Fall sehr schön", erklärte sie im weiteren Gespräch mit Promiflash. Vielleicht finden sie ihren zukünftigen Partner ja bei "Are You The One – Reality Stars in Love". Vanessa stürmt die diesjährige Staffel nämlich als Nachzüglerin. Ürbigens wird sie da auch auf Diogo treffen...

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa, "Ex on the Beach"-Kandidatin

TVNOW / Markus Hertrich Diogo Sangre, Kandidat bei "Are You The One – Reality Stars in Love" 2021

TVNOW / Markus Hertrich Vanessa Hofinger, Kandidatin bei "Are You The One – Reality Stars in Love" 2021

