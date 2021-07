Co-Parenting funktioniert bei den beiden wohl ziemlich gut! Seit einigen Tagen verbringt Kim Kardashian (40) eine aufregende Zeit in Rom. Ganz ohne Kids macht sie die italienische Hauptstadt unsicher – doch wo sind North (8), Saint (5), Chicago (3) und Psalm (2) eigentlich? Kims Rasselbande verbringt tatsächlich die Zeit mit Papa Kanye West (44): Der Rapper ist nämlich zusammen mit seinen vier Sprösslingen in den Urlaub geflogen!

Paparazzibilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen den 44-Jährigen mit seinen Kindern am Flughafen von Mexiko. Wie das Onlineportal berichtet, seien die Wests da aber schon wieder auf dem Rückflug nach Los Angeles gewesen. Kanye und sein Nachwuchs haben knapp zwei Wochen in der mexikanischen Stadt Oaxaca verbracht, wo sie an einem Rückzugsort die Seele baumeln lassen konnten.

Trotz Trennung ziehen Kanye und Kim also bei ihren Kindern am selben Strang. Wie gut sich die beiden wirklich verstehen, hatte die 40-Jährige erst kürzlich beim großen Wiedersehens-Special von Keeping up with the Kardashians verraten: "Wir haben ein erstaunlich gutes Verhältnis als Eltern und ich respektiere ihn wirklich sehr. Ich werde für immer Kanyes größter Fan sein. Er ist der Vater meiner Kinder. Er wird für immer Familie sein."

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Vatikan, Sommer 2021

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Chicago, Saint und North

Anzeige

Dimitrios Kambouris/Getty Images Kim Kardashian und Kanye West

Anzeige

Überrascht es euch, dass Kanye mit den Kindern Urlaub macht? Ja, ein wenig schon... Nein, überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de