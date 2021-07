Yeliz Koc (27) zeigt ihren Babybauch! Gemeinsam mit dem Moderator Jimi Blue Ochsenknecht (29) erwartet die Influencerin momentan ihren ersten Nachwuchs. Ein Mädchen, wie die werdenden Eltern im Netz verkündeten. Jüngst klagte die Schwangere über starke Rippenschmerzen, weswegen sie nachts nicht wirklich schlafen konnte. Doch nun teilte Yeliz ein Bild, auf dem sie total erholt wirkt – und gewährt sogar einen Blick auf ihren nackten Babybauch!

Den besagten Schnappschuss postete die 27-Jährige auf Instagram. In einem Bikini posiert Yeliz für ihre Follower und zeigt zugleich, wie groß das Kind in ihrem Bauch mittlerweile ist. Trotz einiger Wehwehchen scheint sie die Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen und strahlt eine gewisse Gelassenheit aus. Ob das an dem sogenannten "Baby-Glow" liegt?

Yeliz ist derzeit im sechsten Monat schwanger. Während einer Fragerunde wollte ihre Community daher wissen, wie viel sie auf die Waage bringt. Daraufhin erklärte die einstige Bachelor-Kandidatin, dass sie mithilfe einer App ihre Zunahme erfasst und offenbarte ehrlich: Sie wiegt 71,5 Kilo und hat demnach 15,8 Kilo zugenommen.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc' Babybauch

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Juni 2021

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2021 auf Kos, Griechenland

