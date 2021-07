Kommen für Tara Tabitha (28) etwa nur Männer mit einem prallen Bankkonto infrage? Die OnlyFans-Bekanntheit traf bei Ex on the Beach auf ihre Ex-Affäre Eric Sindermann (32). Nachdem der Playboy das Vertrauen der Beauty allerdings mehrmals missbraucht hatte, verspielte der Modedesigner sich endgültig die Chance auf ein Comeback – die Influencerin schickte ihn sogar nach Hause. Daraufhin warf der Beau ihr vor, falsch zu sein und nur reiche Männer zu begehren – im Promiflash-Interview nimmt Tara nun Stellung dazu!

Im Gespräch mit Promiflash betont Tara, wie lächerlich sie Erics Anschuldigungen findet. Ein Fünkchen Wahrheit stecke allerdings trotzdem in der Aussage: "Ja, es ist mir wichtig, dass ein Mann einen gewissen Lebensstandard hat und ambitioniert ist", gibt sie offen zu. Allerdings hätten die Vorwürfe des Berliners vermutlich eher etwas mit seinem gekränkten Stolz zu tun gehabt: "Mir sind auch Loyalität, Treue und Ehrlichkeit sehr wichtig und das konnte er mir ja auch nicht bieten."

Daher habe Tara die Entscheidung, Eric aus der Villa zu verbannen, auch keineswegs bereut. "Ich habe ihm mehrmals deutlich gemacht, dass ich kein Interesse mehr an ihm habe. Nach zwei Minuten hat er das scheinbar aber immer vergessen und sich wieder Hoffnungen gemacht", ergänzt die 28-Jährige.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

TVNOW Chrissi, Tara und Eric bei "Ex on the Beach"

TVNow "Ex on the Beach"-Star Eric Sindermann

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, "Ex on the Beach"-Star

