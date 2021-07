Es war eine echte Traumhochzeit! Vor zehn Jahren gaben sich Prinz William (39) und Herzogin Kate (39) in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Millionen Menschen verfolgten das Event damals weltweit an den TV-Bildschirmen. Doch Tausende Royal-Fans wollten ganz nah dran sein und säumten die Straßen der englischen Hauptstadt. Darunter war auch ein junges Mädchen, das Jahre später als Star in der Serie The Crown auf Tuchfühlung mit der königlichen Familie gehen sollte.

Das verriet Emma Corrin jetzt bei ihrem Auftritt in der US-Show Jimmy Kimmel Live!: "Vor zehn Jahren war ich 15 und meine Freundin Katherine und ich sind damals vom Royal-Fieber mitgerissen worden und haben kurzerhand beschlossen, hinzugehen." In der Serie spielt Emma Williams Mutter Prinzessin Diana (✝36) – ein echter Fan des Königshauses sei sie als Teenie allerdings nicht gewesen, berichtete sie.

Der damalige Bräutigam wiederum wird nun auch in der aktuellen "The Crown"-Staffel vorkommen – zumindest eine jüngere Version von ihm. Schließlich stehen dort die Ereignisse um Diana im Vordergrund. Doch die Macher der Show hatten angekündigt, behutsam mit William und seinem Bruder Harry (36) umgehen zu wollen.

Getty Images Emma Corrin, Schauspielerin

Netflix / Des Willie Emma Corrin als Prinzessin Diana in "The Crown"

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im Mai 2021

