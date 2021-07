Sie hat schon so einiges in ihrer TV-Laufbahn erlebt! Gülcan Kamps (38) begann ihre Fernsehkarriere in den 2000ern. Als Moderatorin des Musiksenders Viva wurde sie schnell zum gefeierten Star. Mittlerweile hat sich die Beauty allerdings etwas zurückgezogen und erwartet aktuell ihr erstes Kind mit Ehemann Sebastian Kamps. Doch auf was blickt Gülcan in ihrer Karriere am liebsten zurück? Promiflash hat sie es verraten...

Im Rahmen der Lebensmittelkampagne "Wir sind too good to go" ließ die 38-Jährige für Promiflash ihre TV-Vergangenheit Revue passieren. Auf welche Karrierestationen ist die werdende Mutter im Nachhinein besonders stolz? "Ich habe für die verschiedenen Stationen genug Platz in meinem Herzen. An erster Stelle wird bei mir immer Viva stehen. Ich habe in den Jahren beim Musikfernsehen mein ganzes Handwerk als Moderatorin gelernt und verstanden, was es heißt, eine Geschäftsfrau zu sein", erklärte Gülcan ziemlich happy.

Aber auch ihr Schauspielerfolg in der Serie "Alle lieben Jimmy" bleibt Gülcan in guter Erinnerung. "Hier habe ich über Monate als Schauspielerin gearbeitet und durfte in die Comedy-Welt eintauchen", erzählte sie weiter. Die Moderatorin schätze sich einfach glücklich, dass sie während ihrer TV-Zeit sehr viele schöne Momente habe erleben können.

Getty Images Gülcan Kamps im Dezember 2005

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Mai 2021

Getty Images Gülcan Kamps in Düsseldorf 2019

