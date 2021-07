Happy Birthday, Cheyenne Ochsenknecht (21)! Erst vor ein paar Monaten hat die Tochter von Uwe (65) und Natascha Ochsenknecht (56) selbst ein Kind zur Welt gebracht: Die kleine Mavie ist ihr ganzer Stolz. Heute jedoch soll sich alles um die frischgebackene Mama drehen: Denn das Model feiert den 21. Geburtstag! Ihre Mutter Natascha hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, Cheyenne im Netz zu gratulieren – süßes Throwback-Foto inklusive.

Via Instagram veröffentlichte die 56-Jährige ein zauberhaftes altes Foto von ihrer Tochter. Mini-Cheyenne schaut hier mit einem supergrimmigen Blick in die Kamera. Der Eyecatcher ist jedoch die grün-schwarze Schminke, die ihr gesamtes Gesicht bedeckt. Wen das darstellen soll, klärt Natascha in der Bildunterschrift auf: "Mein kleiner Hulk Cheyenne wird heute 21", schreibt die ehemalige Dschungelcamperin. "Ich liebe dich. Mein kleines Mädchen, meine süße Mama. Du machst alles wunderbar und mit viel Liebe. Happy Birthday, mein Schatz."

Schon gestern haben Cheyenne, ein paar Freunde, ihr Freund Nino und ihre Mama in ihren Geburtstag reingefeiert. Natascha hatte zuvor ein Foto von ihren Outfits gepostet: Beide Ochsenknecht-Frauen lächeln entspannt in die Kamera – eine stylisher angezogen als die andere!

Instagram / nataschaochsenknecht Cheyenne Ochsenknecht als Kind

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrer Tochter Mavie im April 2021

Instagram / nataschaochsenknecht Cheyenne und Natascha Ochsenknecht

