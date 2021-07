Verfolgt sie einen geheimen Plan? Georgina Fleur (31) spannte ihre Fans lange Zeit auf die Folter. Doch auch seit sie ihre Schwangerschaft offiziell verkündet hat, rätseln ihre Anhänger: Hat die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin aus Versehen das Babygeschlecht verraten? "George ist der coolste Name, jetzt muss ich mir aber, glaub ich, was anderes überlegen", gratulierte sie kürzlich Ex-Sommerhaus-Mitbewohnerin Evanthia Benetatou (29) zum Nachwuchs. Doch manch ein Fan vermutet hinter dem vermeintlichen Verplapperer eine falsche Fährte. Schließlich lassen sich erfahrene Influencer wie Georgina ihre Boy-Girl-Enthüllung in der Regel nicht entgehen!

