Doreen Steinert (34) zeigt gerne, was sie hat! Seitdem die Sängerin die 30er-Altersgrenze geknackt hat, fühlt sie sich nach eigenen Angaben immer mehr sexy und zudem pudelwohl in ihrem Körper. Und das versteckt sie auch nicht. In regelmäßigen Abständen teilt die gebürtige Potsdamerin Schnappschüsse in freizügigen Looks, die ihren Fans den Kopf verdrehen. Jetzt setzt die kesse Blondine mit einer ziemlich heißen Aufnahme ihres Hinterteils sogar noch eins drauf.

Am Donnerstag postete die 34-Jährige das Foto ihres Knackpos in ihrer Instagram-Story. Im Hintergrund ließ Doreen dazu das Lied "Schall" der Band Elektrochemie LK anspielen und fügte einen "Workout Done"-Sticker hinzu. Beim aufmerksamen Hinschauen fällt jedoch auf, dass weit und breit keine Spur eines Slips zu erkennen ist. Einzig ein weißes Shirt umschmeichelt die Rundungen des wohlgeformten Hinterteils der ehemaligen Popstars-Gewinnerin.

Für die 34-Jährige wäre es zumindest nicht das erste Mal, dass sie sich freizügig oder gar ohne Höschen fotografiert. Bereits im vergangenen Dezember hatte die Blondine eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von sich auf ihrem Profil veröffentlicht, bei der sich die Community fragte, ob Doreen sogar ohne Unterwäsche posieren würde. Auf dem heißen Foto hatte Reen, wie sich die 34-Jährige als Solo-Künstlerin nennt, nur ein helles Hemd getragen und ihren Slip dabei geschickt versteckt.

Anzeige

Instagram / reenofficialmusic Doreen Steinert im Juli 2021

Anzeige

Instagram / reenofficialmusic Doreen Steinert im Mai 2021

Anzeige

Instagram / reenofficialmusic Doreen Steinert im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de