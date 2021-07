So schön schwanger ist Devon Windsor (27)! Gemeinsam mit ihrem Mann Johnny Dexter erwartet die Victoria's Secret-Beauty gerade ihr erstes Kind: Es wird ein kleines Mädchen, das im kommenden September das Licht der Welt erblicken soll. Dass es nur noch wenige Monate bis zur Geburt sind, sieht man dem Topmodel inzwischen auch an: Devon kann sich über einen kugelrunden Babybauch freuen – den sie perfekt zu stylen weiß...

Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte die 27-Jährige jetzt eine hübsche Bilderreihe von sich. Die werdende Mutter posiert hier in einem schicken Outfit in ihrem Garten: Devon trägt eine eng anliegende, rote Strick-Kombi aus Highwaist-Rock und Crop Top, wodurch ihr Babybauch zum Teil nackt ist – außerdem hat sie zwei Schnüre um ihre Körpermitte gebunden, die diese wunderbar in Szene setzen. Cremefarbene Sandaletten, goldene Kreolen und eine beigefarbene Clutch komplettieren den eleganten Look.

Doch wofür hat Devon sich eigentlich so herausgeputzt? Tatsächlich nicht für ihren Ehemann, sondern für ihre Freundin und Modelkollegin Adriana Lima (40)! In ihrer Instagram-Story veröffentlichte sie ein Foto von ihrem Mädelsabend – auch Adriana sah in ihrem hautengen, weißen Kleid einfach nur bezaubernd aus.

Topmodel Devon Windsor

Devon Windsor, Model

Devon Windsor und Adriana Lima

