Paris Herms weiß genau, wie sie bei Die Alm Freunde finden wird! In dem Reality-Format versuchen sich aktuell Stars wie Mirja du Mont (45) oder Magdalena Brzeska (43) am einfachen Hüttenleben in den Bergen und kämpfen außerdem um ein Preisgeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Dabei wird die bunte Truppe auch regelmäßig neu gemischt – und so stößt in Folge drei die Web-Bekanntheit Paris hinzu. Im Promiflash-Interview verrät sie nun, mit welchen Fähigkeiten sie auf der Alm von sich überzeugen möchte!

Eigentlich ist die Influencerin vor allem für ihre großen Silikonbrüste und vielen Beauty-OPs bekannt, auf Instagram bezeichnet sie sich auch als "Echte Barbie aus Berlin". Doch auch charakterlich scheint die Web-Bekanntheit zu verblüffen: "Ich bin eine sehr starke Persönlichkeit, die gerne anderen hilft und viel Liebe zu schenken hat", sagt Paris von sich selbst. "Ich denke, gerade in dieser Situation braucht man auch starke Persönlichkeiten, die einem Mut, eine starke Schulter und Liebe geben. Und das gebe ich sehr gerne", betont sie gegenüber Promiflash.

Und obwohl sie so viel Wert auf ihr Äußeres legt, stellt sie klar: "Ich packe jederzeit sehr gerne mit an. Bei mir gib’s kein Aufgeben!" Paris möchte in dem Format zeigen, wer sie wirklich ist und was hinter ihrem Aussehen steckt. Ob sie bei den anderen Teilnehmern gut ankommt und mit ihnen gar einen Hüttengaudi hat, wird sich ab Donnerstag zeigen.

Anzeige

ProSieben/Benjamin Kis "Die Alm"-Kandidatin Paris Herms

Anzeige

Instagram / real.barbie.of.berlin Paris Herms, Influencerin

Anzeige

Instagram / real.barbie.of.berlin Paris Herms, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de