Von überflüssigen Kilos ist hier keine Spur mehr! Die Schauspielerin Kate Hudson (42) ist schon seit Beginn ihrer Karriere für ihren athletischen Körper und ihre Sportbegeisterung bekannt. Auch nach der Geburt ihrer heute zweijährigen Tochter Rani Rose kämpfte sich die Mutter von drei Kindern zurück zu ihrer Traumfigur. Dank ihrer eisernen Disziplin und mit einem gezielten Sportprogramm ist die Beauty schlank und muskulös wie eh und je!

Auf der Instagram-Seite der Sportskanone können Fans ihr bei einem schweißtreibenden Liegestütz-Work-out zusehen. Dass das Fitnessprogramm kein Zuckerschlecken ist, verrät die 42-Jährige in ihrem Post: "Es kostet eine Menge Vorbereitung und viel Kraftaufwand." Die kräftezehrenden Übungen seien auch immer wieder eine Herausforderung für die Blondine. Zum Training trägt die Dreifach-Mama eine schwarzfarbene Leggings und einen rosafarbenen Sport-BH. Dabei zeigt sie nicht nur ihre muskulösen Oberarme, sondern auch ihren durchtrainierten Bauch.

Noch bis vor Kurzem fiel der sportlichen Schauspielerin das Trainieren nicht so leicht. Nach der dritten Schwangerschaft hatte sie mehr damit zu kämpfen, zu ihrem Traum-Body zurückzukehren, als nach der Geburt ihrer beiden Söhne Ryder Robinson (17) und Bingham Hawn Bellamy (9). "Mein Körper ist nach den Babys immer wieder sofort in seine alte Form zurückgekehrt. Ernährung macht 80 Prozent dieses Prozesses aus. Aber ich habe festgestellt, dass ich nicht mehr so viel Energie habe wie zuvor", erklärte sie in einer Insta-Story. Sie habe sich daher einen Personal Trainer engagiert, um wieder in Form zu kommen und ihren Körper herauszufordern.

Instagram / katehudson Kate Hudson bei Workout, Juli 2021

Instagram / katehudson Kate Hudson mit ihrer Mutter Goldie Hawn und ihren Kindern Ryder und Rani

Instagram / katehudson Kate Hudson und ihre Tochter Rani Rose im Juni 2021

