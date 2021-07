Hat es Bella Hadid (24) endlich wieder erwischt? Um das Liebesleben des US-amerikanischen Topmodels war es zuletzt ziemlich ruhig geworden. Nach einer On-Off-Beziehung mit The Weeknd (31) schien die Laufstegschönheit länger keinen neuen Mann an ihrer Seite zu haben – bis jetzt! Das Model soll sich in den Art Director Marc Kalman verguckt haben. Jetzt wurden die beiden sogar erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet: Bella und Marc genossen zusammen eine entspannte Date-Night inklusive Dinner.

Paparazziaufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen die 24-Jährige mit ihrem womöglich neuen Freund. Laut des Onlineportals hatten die zwei Turteltauben am Donnerstag ein romantisches Dinner-Date. Gemeinsam dinierten die beiden in einem hippen Restaurant in Paris. Insbesondere Marc schien den Abend und Bellas Anwesenheit in vollen Zügen zu genießen. Auf den Bildern strahlt der Unternehmer bis über beide Ohren.

Seit Juni soll sich das Paar bereits daten – an die Öffentlichkeit ist ihre Romanze aber erst vor wenigen Tagen gekommen. Bella teilte nämlich in einer Fotostrecke auf Instagram ein verschmustes Bild mit ihrem neuen Lover. Dazu schrieb sie: "Die beste Zeit meines Lebens. Gesund, bei der Arbeit und geliebt!" Diesen Worten nach dürfte die jüngere Schwester von Gigi Hadid (26) also ziemlich verliebt sein in ihren neuen Lover...

ActionPress / AUG/face to face Model Bella Hadid und Rapper The Weeknd im Oktober 2018

Instagram / bellahadid Bella Hadid mit einem Unbekannten

Instagram / bellahadid Bella Hadid, Model

