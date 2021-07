Dillon Passage zieht weiter! Im März verkündete der US-Amerikaner, dass er sich von Ex-Wildkatzenbesitzer Joe Exotic (58) scheiden lassen will. In der erfolgreichen Netflix-Doku Tiger King konnte man ihre Liebe mitverfolgen: Sie haben im Jahr 2017 nach kurzer Beziehung geheiratet. Doch wie allgemein bekannt ist, sitzt Joe seit 2019 eine 22-jährige Haftstrafe ab, weil er einen Mord in Auftrag gegeben hat. Zwar revidierten die Männer ihre Scheidungspläne vor einigen Wochen wieder – aber jetzt scheint Dillon das Kapitel Joe Exotic wirklich abgeschlossen zu haben: Er hat einen neuen Partner!

Das gab er ganz stolz auf seinem Instagram-Kanal bekannt – inklusive erster Fotos mit seinem hübschen Freund. "Hallo zusammen, das ist John. Ich hatte eigentlich geplant, meine Beziehung aus persönlichen Gründen privat zu halten, aber in letzter Zeit hatte ich mit einigen Schwierigkeiten in meinem Leben zu kämpfen und John war immer mein Fels und hat mir durch alles durchgeholfen", schreibt Dillon in der Bildunterschrift. "Also kurz gesagt: Mit diesem Beitrag will ich meine Wertschätzung für diesen besonderen Mann ausdrücken. Danke, dass du bist, wie du bist."

Auch Joes Ex-Mann John Finlay ist inzwischen wieder glücklich vergeben. Er hat nach der polygamen Hochzeit mit Travis Maldonado und Joe eine Frau geheiratet: "Stormey vervollständigt mich und wir sind schwer verliebt", schwärmte er im Mai gegenüber The Sun. "Meine Hochzeit war der glücklichste Tag meines Lebens."

Instagram / dillert_lclm Dillon Passage und sein neuer Freund John

Instagram / johngatorfinlay John Finlay mit seiner Frau Stormey

