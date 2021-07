Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) machen den Anschein, als seien sie nie getrennt gewesen! Die Sängerin und der Schauspieler waren von 2002 bis 2004 das Traumpaar des Showbusiness'. Seit wenigen Wochen lassen "Bennifer" ihre Liebe wieder neu aufleben. Die Turteltauben wurden nicht nur Ende Juni knutschend bei einem Dinner gesichtet – sondern verbringen auch viel Zeit mit J.Los Kids. Auch jetzt machte die Patchwork-Familie erneut einen gemeinsamen Ausflug!

Am Freitag erwischten Paparazzi die "Jenny from the Block"-Interpretin mit Ben und ihrer Tochter Emme (13) in Los Angeles. Gemeinsam schlenderten sie über den Brentwood Country Mart und wirkten dabei total entspannt: Während J.Los Tochter voranschritt legte der "Batman vs. Superman"-Darsteller liebevoll seinen Arm um die Musikerin spazierte mit ihr durch die Straßen.

Der Hollywood-Star meint es offenbar ernst mit der 51-Jährigen und soll sie nicht noch einmal verlieren wollen. Ein Vertrauter behauptete kürzlich in einem OK! Magazine-Interview: "Ben will nicht, dass die Geschichte sich wiederholt – er will Jen nicht noch einmal gehen lassen. [...] Er will noch in diesem Jahr vor ihr auf die Knie gehen."

Anzeige

MEGA Jennifer Lopez mit ihrer Tochter Emme

Anzeige

MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2021

Anzeige

MEGA Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de