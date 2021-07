Sucht Gisele Oppermann (33) bald hüllenlos die große Liebe? Aktuell sind die Dreharbeiten zu der Datingshow Adam sucht Eva in vollem Gange. Das Besondere an der Show: Die Kandidaten verzichten bei der Partnersuche auf Textilien und präsentieren sich so, wie Gott sie schuf – nackt. Unter den Teilnehmern sollen sowohl Normalos als auch prominente Persönlichkeiten sein – unter anderem der Germany's next Topmodel-Star Gisele Oppermann!

Laut Bild-Informationen soll keine Geringere als Gisele die erste Kandidatin des Kuppelformats sein. Die Brünette dürfte vielen Zuschauern bereits bekannt sein – man kennt die Beauty nicht nur durch ihre GNTM-Teilnahme, sondern auch aus dem Dschungelcamp und aus diversen anderen Sendungen. Dort schaffte die Reality-TV-Queen es stets, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken – vor allem durch dramatische Gefühlsausbrüche.

Dabei hatte Gisele im März noch betont, sich ein Liebes-Comeback mit ihrem Ex Jannik Rubeck zu wünschen. "Ich hoffe, dass unsere Liebe noch mal eine Chance hat. Wir waren doch so ein gutes Team", hatte die 33-Jährige damals zu Bild gesagt. Nun scheint sie aber offenbar entschieden zu haben, dass es an der Zeit ist, eine neue Liebe zu finden.

Anzeige

Public Address / ActionPress Gisele Oppermann, Dschungelcamperin 2019

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Gisele Oppermann im Dschungelcamp

Anzeige

Instagram / giseleoppermann Ex-GNTM-Kandidatin Gisele Oppermann und Sänger Jannik Rubeck

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de