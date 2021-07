Bei Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) läuft es wie am Schnürchen. Seit wenigen Monaten daten sich die beiden, 17 Jahre nach ihrer ersten Beziehung, wieder und scheinen glücklicher denn je zu sein. Mittlerweile wurde das Paar auch immer öfter mit Jennifers Kids gesehen. Und ganz offensichtlich haben Emme (13) und Max (13) den neuen Freund ihrer Mutter akzeptiert: Wie ein Insider nun verrät, versteht sich Ben immer besser mit J.Los Zwillingen!

Er scheint so langsam einen ziemlich guten Draht zu ihnen zu haben! Am vergangenen Wochenende – über den Unabhängigkeitstag der USA – verbrachte das frisch verliebte Paar eine entspannte Zeit in den Hamptons. Vor allem für den 48-Jährigen war diese kleine Auszeit ein voller Erfolg, wie eine Quelle gegenüber People verriet: "Ben freundet sich immer mehr mit Jennifers Kindern an." Für alle sei dieses Wochenende total relaxt und voller Spaß gewesen.

Dass es bei J.Lo und Ben so ernst ist, hatte erst kürzlich ein Informant gegenüber OK! ausgeplaudert: "Ihre neue Beziehung ist zwar vielleicht erst ein paar Wochen alt, aber in Wirklichkeit knüpfen sie dort an, wo sie damals aufgehört haben." Angeblich will der Schauspieler sogar noch in diesem Jahr vor der Sängerin auf die Knie gehen.

Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihren Zwillingen Max und Emme

Anzeige

ActionPress Ben Affleck und Jennifer Lopez im Juni 2021 in Malibu

Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihrer Mutter Guadalupe und ihren Zwillingen Emme und Max

Anzeige

Glaubt ihr, die beiden werden noch mal vor den Traualtar schreiten? Ja, ganz sicher! Nein, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de