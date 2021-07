Wer sagt bei Bibi (28) und Julian Claßen (28) eigentlich, wo es lang gehen soll? Bereits im September 2018 waren die beiden YouTuber im Rahmen einer romantischen Zeremonie vor den Traualtar getreten. Spätestens seitdem sind die Webstars unzertrennlich. Inzwischen sind die Influencer sogar nicht mehr nur Eheleute, sondern auch stolze Eltern zweier Kinder. Doch wie sieht es in ihrer Beziehung aus: Wer hat bei Bibi und Julian die Hosen an?

In ihrem aktuellen YouTube-Video beantworteten die Netz-Bekanntheiten jetzt auch äußerst private Fragen. Auf die Frage eines Fans, wer bei Julian und Bibi den Ton angibt, antwortete die Beauty prompt: "Also meistens haben wir beide Hosen an!" Das komme aber auch ganz auf die jeweilige Situation an. An dieser Stelle konnte sich Julian einen Witz offenbar nicht verkneifen und scherzte: "Eigentlich sind wir beide immer nackt!"

Allein mit dieser Aussage brachte der 28-Jährige seine Liebste direkt zum Lachen. Ob der Humor des gebürtigen Kölners auch das Geheimnis für die glückliche Ehe der beiden ist? Der Webvideoproduzent verriet noch einen weiteren Grund, weshalb es zwischen ihm und seiner Bibi so gut laufe: "Wir sind dicke Freunde!" Bei den Turteltauben harmoniert es also nicht nur auf sexueller Ebene, sondern auch auf der Freundschaftlichen.

Anzeige

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen an ihrem Hochzeitstag

Anzeige

YouTube / watch?v=XPWXpML6FXk Julian und Bibi Claßen

Anzeige

Instagram / julienco_/ Julian und Bibi Claßen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de