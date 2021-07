Hanna Annika möchte die Dinge weiterhin positiv sehen! Mit ihrem Ex Till Adam lieferte sich die Reality-TV-Bekanntheit in den vergangenen Tagen eine Schlammschlacht: Obwohl die beiden bei Ex on the Beach wieder zusammengefunden hatten, war kurz darauf erneut alles aus. Daraufhin rechnete die Blondine mit dem ehemaligen Love Island-Kandidaten öffentlich ab und beschuldigte ihn, sie mit Psychospielchen unter Druck gesetzt zu haben. Trotz allem scheint die frischgebackene Single-Lady jedoch bester Laune zu sein. Im Netz beteuerte Hanna jetzt, wie zufrieden sie derzeit ist.

Nach den jüngsten Ereignissen erkundigten sich ihre Fans in einer Instagram-Fragerunde nach dem Zustand der einstigen Temptation Island-Teilnehmerin. Diese erklärte zunächst: "Ich denke, dass alles aus einem Grund passiert und immer für etwas gut ist. Auch wenn es mal nicht so gut läuft, ist es umso wichtiger, wieder aufzustehen und weiterzumachen." Hanna zieht aus dem Drama mit Till deshalb neue Stärke. "Ich bin glücklicher als je zuvor, bin sehr an mir gewachsen und mir geht es sehr gut", versicherte die TV-Bekanntheit.

Generell steckt in ihr wohl eine wahre Frohnatur. "Es gibt sehr wenige Tage, an denen ich nicht glücklich bin. Ich versuche immer das Beste aus einer Situation zu machen", behauptete Hanna. Sie sei nur schwer aus der Ruhe zu bringen und könne auch kaum wütend werden.

Instagram / tilladam23 Hanna Annika und Till Adam

Instagram / hannannika Influencerin Hanna Annika

Instagram / hannannika_ Hanna, "Temptation Island"-Kandidatin 2020

