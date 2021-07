Diese vier sind offenbar Harry Kanes (27) größten Fans! Im heutigen Finale der Fußball-EM geht es für den britischen Profi-Kicker um alles: Noch nie schaffte es das englische Nationalteam bis zum Endspiel oder gar den Titel zu holen. Das möchte Harry als Kapitän der Mannschaft aber ändern. Dass er das hinbekommt, hoffen aber nicht nur viele Fans, sondern vor allem seine engsten Familienmitglieder: So süß unterstützen ihn seine Frau und seine Kinder!

In ihrer Instagram-Story teilte Kate Kane, mit der Harry seit 2019 verheiratet ist, ein Foto, auf dem sie und ihre drei Sprösslinge zu sehen sind. Deren Gesichter hat die 28-Jährige wie gewohnt unkenntlich gemacht – dieses Mal allerdings auf eine ganz besondere Art und Weise. Kate verpasste den dreien jeweils einen Löwen-Emoji und nahm damit Bezug auf das englische Wappen. Denn dieses zeigt ebenfalls drei Löwen. Vor diesem Hintergrund schrieb Kate zu ihrem Foto: "Unsere drei Löwen."

Wie sehr die dreifache Mutter hinter ihrem Mann steht, machte sie bereits einen Tag vor dem Finale in einem Brief deutlich. Darin schrieb sie dem 27-Jährigen: "Bring das Ding nach Hause! Du verdienst es, den Pokal heute Abend in die Luft zu heben."

Instagram / katekanex Kate und Harry Kane

Instagram / katekanex Kate und Harry Kane im Juli 2020

Instagram / harrykane Harry und Kate Kane mit ihrem Sohn Louis Harry

