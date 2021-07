Da hat Benedetto Paterno wohl noch mal Glück gehabt! Der selbst ernannte It-Boy von Köln ist aktuell in dem Reality-TV-Format Die Alm zu sehen. Dort will er sich im einfachen Leben wie vor hundert Jahren in einer rustikalen Almhütte beweisen – und muss zusammen mit den anderen Kandidaten verschiedene Challenges bestehen. In den vergangenen Folgen kam er bei den anderen Bergbewohnern jedoch nicht so gut an und zeigte ihnen in Episode drei sogar den Mittelfinger! Nun gibt er im Interview mit Promiflash offen zu, dass er ohne seinen Challenge-Sieg wohl rausgeflogen wäre.

In der vergangenen Folge des Formats sollten die Hüttenbewohner wieder selbstständig zwei Kandidaten auswählen, die das Format verlassen müssen. Weil Benedetto in der Paar-Challenge der Episode gewann, war er vor einem Rauswurf sicher. Ohne das hätte er wohl "definitiv" seine Sachen packen müssen, vermutet er. "Ich wurde von Anfang an nicht in die Gruppe integriert", erklärt er gegenüber Promiflash und betont, jedoch nie jemanden schlecht gemacht zu haben – auch wenn er für Diskussionen gesorgt habe.

"Ich kam bei fast allen nicht gut an, weil ich mich aber auch nicht von Anfang an hundertprozentig geöffnet habe", reflektiert er seine Hütten-Zeit. Jedoch deutet er an, dass sich dies in der nächsten Folge ändern könnte: "Da wird es emotional." Ob er mit seiner sanften Seite bei den anderen Kandidaten besser punkten kann, bleibt abzuwarten.

"Die Alm – Promischweiß & Edelweiß" – ab 24. Juni 2021, sechs Folgen, immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

© ProSieben/Benjamin Kis Benedetto Paterno bei "Die Alm"

Instagram / benedettopaterno "Die Alm"-Kandidat Benedetto

© ProSieben/Benjamin Kis It-Boy Benedetto Paterno, "Die Alm"-Kandidat

