Für zwei weitere Kandidaten ist Mein Date, mein bester Freund & ich schon wieder Geschichte! In der neuen Datingshow stürzen sich acht Single-Frauen mit ihren schwulen besten Freunden in ein Liebesabenteuer. Die Boys haben die Aufgabe, ihre Freundinnen möglichst erfolgreich zu verkuppeln. Wer das nicht schafft, fliegt raus. Jetzt stand die nächste Nominierung an, die ergab: Myci und Desy müssen "Mein Date, mein bester Freund & ich" verlassen!

Nachdem es zwischen Desy und ihrem zugeteilten Love Couple Kevin nicht harmonierte, bekam sie von Myci ihren Segen, mit Max ihr neues Liebesglück zu versuchen. Doch die beiden näherten sich nur langsam an – zu langsam für die restlichen Kandidaten. "Die Verbindung zwischen dem Couple ist nicht so wie bei den meisten anderen", erklärte Fadi, warum er und seine beste Freundin Claudia sich für Desy und Myci während der Nominierung entschieden. Auch Steven Porter und Maria Bell waren der Meinung: "Wir glauben, dass es in der kurzen Zeit nicht mehr möglich ist, dass das intensiver wird."

Während die meisten Desy und Myci nominierten, gingen jedoch auch einige Stimmen an das BFF-Duo Joana und David. Der Grund: Die beiden sorgten in der Villa für mächtig Zoff. Vor allem Single-Mann Sebastian war nicht besonders gut auf die beiden zu sprechen. "Freunde werden wir jetzt nicht mehr. Das ist vorbei", stellte er klar.

"Mein Date, mein bester Freund & Ich" – ab 5. Juli 2021, immer montags, um 20:15 Uhr auf SAT.1.

"Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidaten Desy und Myci

Myci, Content Creator

"Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidaten Joanna und David

