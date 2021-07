Happy Birthday, Lisa Rinna! Die Beauty wurde vor allem durch die Reality-TV-Show The Real Housewives of Beverly Hills bekannt. Das Leben der TV-Bekanntheit kann man aber nicht nur in der Sendung verfolgen, sondern auch im Netz. Ihren Followern liefert sie nämlich regelmäßig Content – etwa lustige Beiträge oder auch krasse Makeovers. So auch zu ihrem Geburtstag: Denn an ihrem Ehrentag teilte Lisa nun ein ziemlich aufreizendes Bild!

Zu ihrem 58. Geburtstag postete die Influencerin auf Instagram ein ganz besonderes Selfie. So posierte Lisa in einem knappen weißen Badeanzug und schaute dabei lasziv in die Kamera. Den coolen Look komplettierte sie mit einer großen Sonnenbrille. "Das ist 58", schrieb sie in die Bildunterschrift und verdeutlichte, wie wohl sie sich in ihrer Haut fühlt. Und das zu Recht – finden auch ihre Fans.

"Ich weiß nicht mal, was ich schreiben soll, weil du so unglaublich heiß bist. Herzlichen Glückwunsch", kommentierte eine Userin, die offenbar sprachlos von Lisas Schnappschuss ist. "Ich sah nicht mal so aus, als ich 28 Jahre alt war", scherzte eine weitere Nutzerin.

Instagram / lisarinna Lisa Rinna, Schauspielerin

Getty Images Lisa Rinna, Schauspielerin

Getty Images Lisa Rinna, Reality-TV-Star

